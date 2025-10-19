На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский заявил, что Украина «никогда не стремилась к войне»

Зеленский утверждает, что Украина не стремилась к конфликту и искала пути к миру
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Украина якобы никогда «не стремилась к войне» и «не раз» предлагала возможности для продвижения мира. С таким заявлением выступил глава государства Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Украина никогда не стремилась к войне. Мы согласились на безусловное прекращение огня, искали возможности для мира и сами не раз предлагали миру, как остановить удары в небе, на земле и в море», — написал Зеленский.

По его утверждению, конфликт продолжается якобы только из-за действий России. Глава государства утверждает, что Владимира Путина якобы «не получится остановить разговорами», поэтому нужно оказывать давление на Москву.

Он также потребовал решительных шагов от США, Европы, а также стран G20 и G7.

До этого лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому после провальной встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме остается либо пойти на переговоры с Россией, либо «полностью исчезнуть».

Ранее в Совфеде раскрыли, как Путин на самом деле относится к Зеленскому.

