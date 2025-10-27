Предупреждение президента России Владимира Путина о недопустимости ударов по территории РФ американскими ракетами Tomahawk оказало влияние на позицию Дональда Трампа. Об этом пишет китайский блогер Lanfeng на платформе Sohu.

Путин 23 октября предупредил о сокрушительном ответе в случае применения ракет Tomahawk против России. Ранее в телефонном разговоре с Трампом российский лидер также заявил, что передача этих ракет Киеву нанесет ущерб двусторонним отношениям.

По мнению автора, слова Путина достигли цели.

«Хотя Трамп отменил встречу с Путиным и ввел антироссийские санкции, он больше не упоминает о поставках ракет Киеву», — отметил он.

Даже когда в СМИ появилась информация о снятии ограничений на использование Украиной дальнобойных ракет, Трамп опроверг эти сообщения.

Китайский эксперт пришел к выводу, что Путину удалось как минимум на время обуздать Трампа в вопросе поставок наиболее опасных видов вооружений Украине.

По мнению члена финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманда Мемы, ответ России на удары американскими дальнобойными ракетами по территории РФ окажется сокрушительным.

Ранее Трампу предложили новый способ решить конфликт на Украине.