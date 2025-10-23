Путин пообещал ошеломляющий ответ на применение Украиной ракет Tomahawk

Путин: ответ будет ошеломляющим, если Киев применит Tomahawk против России

Россия даст внушительный и ошеломляющий ответ Украине на возможное применение против РФ американских ракет Tomahawk. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

22 октября, сообщала газета The Wall Street Journal, Соединенные Штаты Америки сняли ключевое ограничение на применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракет большой дальности западного производства.

При этом на фоне продолжающихся на Западе разговоров о Tomahawk портал Axios отмечал, что США и Украина так и не решили вопрос о том, как Киев будет запускать эти ракеты.

На прошлой неделе украинские официальные лица сообщили, напомнил Axios, что надеются заполучить в свои руки установки Typhon от Lockheed Martin, которые могут запускать ракеты SM-6 и Tomahawk.

Ранее Зеленский потребовал вернуть Россию к дипломатии с помощью Tomahawk.