СМИ сообщили о взрывах над Ярославлем

SHOT: над Ярославлем произошли около семи взрывов, работают системы ПВО
Виталий Белоусов/РИА Новости

Над Ярославлем произошли около семи взрывов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Очевидцы рассказали о дыме над одним из районов и гулком звуке в небе. По словам местных жителей, всего было слышно от пяти до семи взрывов над городом, а также звук мотора в небе. Над некоторыми районами видны вспышки.

По предварительным данным, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают украинские беспилотники.

Незадолго до этого губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об объявленной в регионе беспилотной опасности.

По информации Минобороны РФ, силы ПВО в ночь на 11 декабря уничтожили 287 украинских беспилотников в 12 российских регионах. Больше всего БПЛА было перехвачено в Брянской области — 118 единиц. По 40 дронов сбили в Калужской и Московской областях, 27 — в Тульской области, 19 — в Новгородской области, 11 — в Ярославской области, 10 – в Липецкой области. Кроме того, шесть беспилотников сбили в Смоленской области, по пять — в Курской и Орловской областях, четыре — в Воронежской и два в Рязанской области.

Ранее в МИД назвали «выпадом» ночную атаку беспилотников ВСУ на Москву.

