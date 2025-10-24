На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе забили тревогу после предупреждения Путина

Политик Мема: ответ РФ на удары западными ракетами может быть сокрушительным
Григорий Сысоев/РИА Новости

Ответ России на удары американскими дальнобойными ракетами по территории РФ окажется сокрушительным. Об этом в соцсети X заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема.

«Почему европейские лидеры стали настолько глупы, что желают нанести удар по ядерной державе с помощью дальнобойных ракет?», — подчеркнул он.

По словам политика, реакция России может оказаться беспрецедентной, сокрушительной и катастрофической.

23 октября президент РФ Владимир Путин пообещал «ошеломляющий» ответ Украине на возможное применение против РФ американских ракет Tomahawk.

«Если таким оружием будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», — сказал глава государства.

При этом на фоне продолжающихся на Западе разговоров о Tomahawk портал Axios отмечал, что США и Украина так и не решили вопрос о том, как Киев будет запускать эти ракеты.

На прошлой неделе украинские официальные лица сообщили, напомнил Axios, что надеются заполучить в свои руки установки Typhon от Lockheed Martin, которые могут запускать ракеты SM-6 и Tomahawk.

Ранее Зеленский потребовал вернуть Россию к дипломатии с помощью Tomahawk.

Переговоры о мире на Украине
