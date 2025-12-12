На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп пообещал помочь Украине с гарантиями безопасности

Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп пообещал оказать Украине помощь в получении гарантий безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Соглашение о безопасности... Мы поможем, мы поможем с безопасностью, поскольку это необходимый фактор для достижения [мира]», — сказал он журналистам в Белом доме.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что лидеры стран Европы призвали президента Украины Владимира Зеленского не соглашаться на требования России, не заручившись гарантиями безопасности со стороны США.

Среди главных пунктов обновленного текста мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине — уход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса, отказ НАТО принимать Киев, проведение президентских выборов на Украине и совместное использование российских замороженных активов. 10 декабря Киев передал Вашингтону свои правки в текст соглашения. Что в России думают об обновленном варианте мирного договора — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал об оставшихся разногласиях Украины с Россией.

Переговоры о мире на Украине
