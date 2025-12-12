На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Калифорнии произошел взрыв газа

The Guardian: в Калифорнии произошел мощный взрыв газа, шесть человек пострадали
true
true
true
close
Shutterstock

Мощный взрыв газа произошел в Калифорнии, по меньшей мере шесть человек пострадали. Об этом cообщает The Guardian.

Инцидент произошел в городе Хейвард спустя несколько часов после того, как строительная бригада повредила газопровод. Ударной волной были повреждены четыре здания.

Издание процитировало местную жительницу, которая рассказала, что во время взрыва дом буквально дрожал, вещи падали со стен, а по записям с камеры всё выглядело так, будто смотришь кадры с войны.

11 декабря в городе Петрове Вале в Волгоградской области в результате взрыва газа частично обрушился многоквартирный дом. Пострадали четыре человека, все они получили ожоги. В квартире, где произошел взрыв, никто не жил. За час до инцидента соседи чувствовали в подъезде отчетливый запах газа и слышали свист. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России собрались упростить допуск газовщиков в дом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Могут ли отправить на СВО? Отвечаем на этот и еще 7 вопросов о военных сборах в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами