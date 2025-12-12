В Калифорнии произошел взрыв газа

The Guardian: в Калифорнии произошел мощный взрыв газа, шесть человек пострадали

Мощный взрыв газа произошел в Калифорнии, по меньшей мере шесть человек пострадали. Об этом cообщает The Guardian.

Инцидент произошел в городе Хейвард спустя несколько часов после того, как строительная бригада повредила газопровод. Ударной волной были повреждены четыре здания.

Издание процитировало местную жительницу, которая рассказала, что во время взрыва дом буквально дрожал, вещи падали со стен, а по записям с камеры всё выглядело так, будто смотришь кадры с войны.

11 декабря в городе Петрове Вале в Волгоградской области в результате взрыва газа частично обрушился многоквартирный дом. Пострадали четыре человека, все они получили ожоги. В квартире, где произошел взрыв, никто не жил. За час до инцидента соседи чувствовали в подъезде отчетливый запах газа и слышали свист. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России собрались упростить допуск газовщиков в дом.