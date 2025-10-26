На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трампу предложили новый способ решить конфликт на Украине

AT: Трамп остановкой поставок современного оружия может повлиять на Зеленского
true
true
true
close
Julia Demaree Nikhinson/AP

Президент США Дональд Трамп может повлиять на Украину и нивелировать угрозу конфликта между Россией и Штатами, остановив поставки оружия Киеву. Об этом пишет американский журнал American Thinker.

«Трамп должен понимать, что единственным способом не допустить этой войны (между Россией и США – «Газета.Ru») может оказаться предложенное Уиткоффом решение о передаче Путину всего Донбасса», — говорится в сообщении издания.

Для этого, считают журналисты, президенту США достаточно прекратить поставлять Украине современное оружие.

До этого генсек НАТО Марк Рютте сообщал, что только Соединенные Штаты могут принимать решения о поставках Украине ракет Tomahawk, а у НАТО таких полномочий нет.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится получить ракеты Tomahawk от европейских стран, у которых есть в арсенале такое оружие.

Ранее в Европе забили тревогу после предупреждения Путина.

Переговоры о мире на Украине
