На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле раскрыли, как РФ будет реагировать на попытки бить вглубь страны

Песков: ВС России будут жестко реагировать на попытки бить вглубь страны
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Российские войска будут жестко реагировать на попытки бить вглубь России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Представитель Кремля отметил, что президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил, что украинская армия обладает потенциалом для того, чтобы наносить удары вглубь Российской Федерации.

«Разумеется, наши вооруженные силы и Россия будут реагировать жестко на это. И, как сказал [президент РФ Владимир] Путин, ошеломляюще», — сказал Песков.

22 октября президент США Дональд Трамп категорически опроверг информацию о том, что Вашингтон дал разрешение Украине на нанесение ударов американскими дальнобойными ракетами вглубь территории России.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится получить ракеты Tomahawk от европейских стран, у которых есть в арсенале такое оружие.

В тот же день президент РФ Владимир Путин пообещал «ошеломляющий» ответ Киеву на возможное применение против РФ американских ракет Tomahawk.

Ранее в Европе забили тревогу после предупреждения Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами