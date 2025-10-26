В Кремле раскрыли, как РФ будет реагировать на попытки бить вглубь страны

Песков: ВС России будут жестко реагировать на попытки бить вглубь страны

Российские войска будут жестко реагировать на попытки бить вглубь России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Представитель Кремля отметил, что президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил, что украинская армия обладает потенциалом для того, чтобы наносить удары вглубь Российской Федерации.

«Разумеется, наши вооруженные силы и Россия будут реагировать жестко на это. И, как сказал [президент РФ Владимир] Путин, ошеломляюще», — сказал Песков.

22 октября президент США Дональд Трамп категорически опроверг информацию о том, что Вашингтон дал разрешение Украине на нанесение ударов американскими дальнобойными ракетами вглубь территории России.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится получить ракеты Tomahawk от европейских стран, у которых есть в арсенале такое оружие.

В тот же день президент РФ Владимир Путин пообещал «ошеломляющий» ответ Киеву на возможное применение против РФ американских ракет Tomahawk.

Ранее в Европе забили тревогу после предупреждения Путина.