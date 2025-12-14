На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мужчина

Гладков: житель белгородского села Ясные Зори пострадал в результате атаки БПЛА
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Мужчина пострадал в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на частный дом в селе Ясные Зори в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В заявлении уточняется, что мирный житель получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения ног. Его доставили в Октябрьскую больницу.

«После оказания помощи бригада СМП (скорой медицинской помощи — «Газета.Ru») транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 в Белгороде», — отметил глава региона.

Он добавил, что в атакованном частном доме после детонации дрона произошел пожар. На место происшествия для ликвидации возгорания прибыли сотрудники МЧС РФ, они работают под прикрытием бойцов отряда «БАРС-Белгород».

13 декабря украинский БПЛА нанес удар по автомобилю скорой помощи в Запорожской области. Как рассказал губернатор региона Евгений Балицкий, инцидент произошел в Пологовском муниципальном округе. В результате атаки транспортное средство получило повреждения, никто из людей не пострадал.

Ранее в Курской области во время атаки беспилотника пострадал мужчина.

