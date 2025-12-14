На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ксения Бородина может потерять товарные знаки в России в 2026 году

РИА Новости: Ксения Бородина может потерять два товарных знака в июне 2026 года
true
true
true
close
ТНТ

Российская телеведущая Ксения Бородина может лишиться двух товарных знаков в июне 2026 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Согласно документам, товарный знак «Ксения Бородина» был зарегистрирован в июне 2017 года, а Ksenia Borodina — в феврале 2018 года. Срок действия обоих истекает в июне 2026 года.

Как уточняет агентство, под этими знаками знаменитость может продавать косметику и одежду. Однако если телеведущая не продлит срок действия своих товарных знаков, то лишится исключительного права.

До этого народная артистка России Надежда Бабкина лишилась всех товарных знаков, действующих в России. Отмечается, что товарные знаки «Надежда Бабкина», включая варианты в виде личной росписи и инициалов певицы, были поданы в Роспатент в 2015 году. В 2016 году ведомство приняло решение о их регистрации. Срок действия этих товарных знаков истек в сентябре 2025 года. Под этими товарными знаками Бабкина могла продавать ювелирные и текстильные изделия, сумки, одежду, обувь, головные уборы и аксессуары.

Ранее лидер группы «Руки вверх!» запатентовал товарный знак «Бабайка», который станет ответом на игрушки лабубу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Зумеры сосут соски, чтобы снять стресс. Это нормально или нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами