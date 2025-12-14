Ксения Бородина может потерять товарные знаки в России в 2026 году

РИА Новости: Ксения Бородина может потерять два товарных знака в июне 2026 года

Российская телеведущая Ксения Бородина может лишиться двух товарных знаков в июне 2026 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Согласно документам, товарный знак «Ксения Бородина» был зарегистрирован в июне 2017 года, а Ksenia Borodina — в феврале 2018 года. Срок действия обоих истекает в июне 2026 года.

Как уточняет агентство, под этими знаками знаменитость может продавать косметику и одежду. Однако если телеведущая не продлит срок действия своих товарных знаков, то лишится исключительного права.

До этого народная артистка России Надежда Бабкина лишилась всех товарных знаков, действующих в России. Отмечается, что товарные знаки «Надежда Бабкина», включая варианты в виде личной росписи и инициалов певицы, были поданы в Роспатент в 2015 году. В 2016 году ведомство приняло решение о их регистрации. Срок действия этих товарных знаков истек в сентябре 2025 года. Под этими товарными знаками Бабкина могла продавать ювелирные и текстильные изделия, сумки, одежду, обувь, головные уборы и аксессуары.

Ранее лидер группы «Руки вверх!» запатентовал товарный знак «Бабайка», который станет ответом на игрушки лабубу.