Российский вратарь вышел на 27-е место по количеству сухих матчей в НХЛ

«Флорида Пантерз» обыграла «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:0. Ворота «Пантерз» защищал российский вратарь Сергей Бобровский, который отразил все 15 бросков по воротам и в третий раз в сезоне сыграл «на ноль». Для голкипера этот матч без пропущенных шайб стал 52-м в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с финном Тууккой Раском, занимающим 27-е место.

«Флорида» — действующий обладатель Кубка Стэнли, в сезоне-2024/25 команда в финальной серии одолела «Эдмонтон Ойлерз». В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ клуб идет на 12-й позиции в Восточной конференции, набрав за 31 матч 32 очка. В следующей игре «Флорида» сразится с «Тампой-Бэй Лайтнинг» 16 декабря.

Бобровский играет за «Пантерз» с 2019 года. Голкипер — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017). Бобровский — первый российский вратарь, завоевавший эту награду, и единственный голкипер из России, получивший ее дважды.

