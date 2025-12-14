На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский вратарь вышел на 27-е место по количеству сухих матчей в НХЛ

Вратарь «Флориды» Бобровский провел 52-й матч «на ноль» в НХЛ
true
true
true
close
Jim Rassol/Reuters

«Флорида Пантерз» обыграла «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:0. Ворота «Пантерз» защищал российский вратарь Сергей Бобровский, который отразил все 15 бросков по воротам и в третий раз в сезоне сыграл «на ноль». Для голкипера этот матч без пропущенных шайб стал 52-м в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с финном Тууккой Раском, занимающим 27-е место.

«Флорида» — действующий обладатель Кубка Стэнли, в сезоне-2024/25 команда в финальной серии одолела «Эдмонтон Ойлерз». В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ клуб идет на 12-й позиции в Восточной конференции, набрав за 31 матч 32 очка. В следующей игре «Флорида» сразится с «Тампой-Бэй Лайтнинг» 16 декабря.

Бобровский играет за «Пантерз» с 2019 года. Голкипер — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017). Бобровский — первый российский вратарь, завоевавший эту награду, и единственный голкипер из России, получивший ее дважды.

Ранее голевая передача Александра Овечкина не спасла «Вашингтон» от крупного поражения в НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Зумеры сосут соски, чтобы снять стресс. Это нормально или нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами