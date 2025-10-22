На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп назвал фейком заявления СМИ о разрешении Киеву бить ракетами вглубь России

Трамп: WSJ распространила фейк о разрешении Киеву наносить удары вглубь России
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп категорически опроверг информацию о том, что Вашингтон дал разрешение Украине на нанесение ударов американскими дальнобойными ракетами вглубь территории России. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, статья в газете Wall Street Journal (WSJ), в которой утверждалось, что власти США дали разрешение Киеву на использование ракет большой дальности для ударов вглубь территории РФ, — фейк.

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон не имеет никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни поступили и что бы Украина с ними ни делала.

22 октября Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американских официальных кругах, сообщила, что США сняли ключевое ограничение на применение Вооруженными силами Украины ракет большой дальности западного производства.

24 августа WSJ написала, что администрация США с конца весны запрещает Украине применять американские тактические ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.

Ранее Трампа похвалили за решение не давать ракеты Tomahawk Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами