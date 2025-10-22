Трамп назвал фейком заявления СМИ о разрешении Киеву бить ракетами вглубь России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп категорически опроверг информацию о том, что Вашингтон дал разрешение Украине на нанесение ударов американскими дальнобойными ракетами вглубь территории России. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, статья в газете Wall Street Journal (WSJ), в которой утверждалось, что власти США дали разрешение Киеву на использование ракет большой дальности для ударов вглубь территории РФ, — фейк.

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон не имеет никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни поступили и что бы Украина с ними ни делала.

22 октября Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американских официальных кругах, сообщила, что США сняли ключевое ограничение на применение Вооруженными силами Украины ракет большой дальности западного производства.

24 августа WSJ написала, что администрация США с конца весны запрещает Украине применять американские тактические ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.

Ранее Трампа похвалили за решение не давать ракеты Tomahawk Украине.