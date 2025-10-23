Зеленский заявил, что хочет получить Tomahawk от Европы

Украина стремится получить ракеты Tomahawk от тех европейских стран, у которых есть в арсенале такое оружие. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает издание «Страна».

«Дальнобойное оружие есть не только в США — оно также есть в некоторых европейских странах, в частности, Tomahawk. Мы уже говорим со странами, которые могут помочь», — отметил он.

22 октября газета The Wall Street Journal сообщала, что Соединенные Штаты Америки сняли ключевое ограничение на применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракет большой дальности западного производства.

24 августа WSJ писало, что администрация США с конца весны запрещает Украине применять американские тактические ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.

Ранее СМИ рассказали о нерешенном вопросе между США и Украиной по Tomahawk.