Россиян предупредили о последствиях неправильной заморозки мяса

Неправильная разморозка и заморозка мяса могут привести к росту опасных бактерий и пищевому отравлению. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявила исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

По ее словам, повторная заморозка мяса не рекомендуется, если продукт был полностью разморожен и достиг комнатной температуры. Биолог объяснила, что если мясо оттаивало в комнате, то в нем начали активно размножаться бактерии. После этого повторная заморозка уже не убьет их, а только замедлит рост.

Специалист объяснила, что впоследствии это может привести к ухудшению качества продукта, потере вкуса и стать причиной пищевого отравления.

«Для длительного хранения используйте только свежие продукты. Перед заморозкой мясо мыть не нужно», — добавила Ляпина.

Биолог рассказала, что главным условием при заморозке является герметичная упаковка. Она призвала использовать пищевую пленку, плотные пакеты с зип-застежкой или вакуумную упаковку. По ее словам, подобная упаковка может помочь предотвратить образование излишнего инея, а также защитит мясо от окисления.

Долгое хранение заморозки, даже при соблюдении всех условий ухудшает вкус и текстуру продукта. Рекомендованными сроками хранения при температуре — 18°C для говядины и свинины — 6 — 12 месяцев, для курицы и индейки — до 6 месяцев, полуфабрикаты — 3 — 4 месяца.

До этого специалисты из Испанского агентства по безопасности пищевых продуктов и питанию (AESAN) рассказали, что дольше всего в замороженном виде хранятся говядина, баранина и козлятина, в то время как свинина портится в два раза быстрее.

