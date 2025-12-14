Для России вопросы устранения первопричин конфликта на Украине являются принципиальными, среди них: гарантии невступления Киева в НАТО, демилитаризация и денацификация Украины. Об этом РИА Новости заявила сенатор от Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.

К вопросам устранения первопричин кризиса сенатор также отнесла неукоснительное соблюдение общепризнанных прав человека, например, на свободное использование родного языка и свободу вероисповедания.

Никонорова отметила, что и Донбасс, и Новороссия — это исторически российские регионы, являющиеся неотъемлемой частью России, что закреплено в Конституции.

«Чем больше Зеленский упирается, тем хуже для него самого и для рядовых украинцев. Поскольку эти земли в любом случае будут возвращены или дипломатическим, или военным путем», — добавила она.

Накануне газета The New York Times сообщила, что Украина в переданном США ответе на план президента Дональда Трампа отвергла пункт о необходимости вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса и отказалась от требования Штатов не вступать в НАТО.

Ранее президент Финляндии счел, что мир на Украине ближе, чем когда-либо.