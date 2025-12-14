На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме допустили появление иностранных миротворцев на Украине

Депутат Журова допустила ввод иностранных миротворцев на территорию Украины
French Army/AP

Миротворческие силы из третьих стран будут участвовать в мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом «Ленте.ру» заявила зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова.

По ее словам, «какие-то наблюдатели» за процессом вывода войск «скорее всего» будут. Вопрос заключается в том, в каком количестве и из какой страны, указала депутат. Вероятно, будут заключены дополнительные договоренности по этому поводу, закрепленные в мирном соглашении, считает политик.

«Поэтому в любом случае какие-то сторонние миротворческие силы, наверняка, будут, возможно, из ООН каким-то образом согласованы. Это здраво и понятно. Обоюдный контроль за выводом нужен, чтобы ничего лишнего не случилось», — сказала Журова.

26 ноября газета Politico писала, что Великобритания «очень хорошо подготовилась» к возможной отправке войск так называемой европейской «коалиции желающих» на Украину.

Как отмечалось в материале, 25 ноября президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании новой совместной оперативной группы во главе с Францией и Великобританией при участии США и Турции. Она призвана определить точные детали военной поддержки, которую Европа окажет в рамках мирного соглашения.

Ранее в Раде заявили Трампу, что не могут «даже говорить» о территориальных уступках РФ.

