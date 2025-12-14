На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Кто-то прострелил морду»: люди спасли собаку после нескольких ДТП на трассе М-4

Волонтеры спасли собаку, которая пережила стрельбу и несколько аварий. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Три дня назад водители заметили посреди дороги большого пса. Люди сразу позвонили зоозащитникам и повезли бедолагу в клинику. Ветеринары выяснили, что собаке кто-то прострелил морду, еще повреждены позвоночник и лапы. В заключении указали: Волчок (его так назвали) вряд ли уже сможет ходить», — говорится в публикации.

По данным канала, врачи сообщили, что животное может двигать только передними лапами. После лечения волонтеры решили отвезти пострадавшую собаку в приют, но по дороге попали в ДТП. В результате аварии никто не пострадал. Кроме того, сейчас собака находится под присмотром.

До этого в Москве лиса выбежала на оживленную дорогу. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как животное бежит по оживленной дороге, после чего выходит на тротуар и скрывается за зданием.

Ранее в Петербурге вороны катались по припаркованной машине и попали на видео.

