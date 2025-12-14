На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России запретили управлять самоходными машинами при одном условии

РИАН: суд запретил управлять самоходными машинами в состоянии опьянения
true
true
true
close
Shutterstock

Первый апелляционный суд общей юрисдикции запретил управлять самоходными машинами в состоянии опьянения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Подобный запрет был введен после рассмотрения дела водителя, который сел пьяным за руль мотоблока с прицепом. Мужчину на полтора года лишили водительских прав, однако позже суд отменил это решение, так как мотоблок не относится к транспортным средствам и для его вождения не нужны права.

Затем это решение отменили в кассации, пояснив, что транспортом являются все средства, имеющие двигатель внутреннего сгорания объемом свыше 50 кубических сантиметров или электродвигатель максимальной мощностью более 4 кВт, на которые оформлен паспорт самоходной машины или другой техники. А двигатель мотоблока обладает мощностью 6,75 кВт.

Теперь за управление самоходными машинами в состоянии опьянения грозит административная ответственность.

В России с 1 сентября изменился список медицинских противопоказаний к управлению автомобилем. Его дополнили новыми заболеваниями в соответствии с действующей международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. Так, в обновленный список включены приобретенная недостаточность цветового зрения, цветовая слепота и различные формы дальтонизма. Также в перечень вошли общие расстройства психологического развития, в частности, синдром Ретта, синдром Аспергера, синдром Геллера.

Ранее стало известно, что грозит водителю за показ среднего пальца в камеру ГИБДД.

