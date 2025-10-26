Путин высказался о ядерном щите России

Путин заявил, что ядерный щит России подтвердил свою надежность

Прошедшая на этой неделе тренировка стратегических сил подтвердила надежность ядерного щита РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания во время посещения пункта управления объединенной группировки войск, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Что касается тренировки стратегических наступательных сил — в очередной раз мы подтвердили надежность ядерного щита России», — отметил он.

22 октября Минобороны России сообщило, что в рамках тренировки стратегических ядерных сил России с космодрома Плесецк была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс».

Также в Минобороны рассказали, что пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» по полигону Кура на Камчатке был осуществлен с космодрома Плесецк. Атомная подводная лодка Северного флота «Брянск» из акватории Баренцева моря произвела пуск баллистической ракеты «Синева». В тренировке приняли участие дальние бомбардировщики Ту-95МС, которые выполнили пуски крылатых ракет. Руководство пусками проводилось из Национального центра управления обороной.

10 октября Путин в ходе пресс-конференции в Таджикистане заявил, что в ближайшее время появится возможность объявить о новом оружии. Лидер РФ заявил, что в данный момент оно проходит испытания.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил о подготовке НАТО к войне с Россией.