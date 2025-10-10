Путин анонсировал выпуск нового оружия

Путин: в ближайшее время появится возможность объявить о новом оружии

В ближайшее время появится возможность объявить о новом оружии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Таджикистане, передает ТАСС.

«Думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Оно появляется, проходит у нас испытания. Они идут успешно», — заявил он.

Глава государства отметил, что у России новизна и современность вооружений находятся на очень высоком уровне относительно других государств. Он подчеркнул, что это касается, в том числе, средств ядерного сдерживания. Путин добавил, что российская сторона очень активно развивает военную сферу и доводит разработки «до ума».

Российский лидер признался, что определенная гонка вооружений на самом деле уже идет. По его словам, Россия даст симметричный ответ, если некоторые страны решат провести реальные испытания ядерных вооружений.

В ходе выступления Путин заявил, что ответом России на поставку крылатых ракет Tomahawk Украине станет усиление российских систем противовоздушной обороны.

9 октября президент Украины пригрозил блэкаутами городам России в случае, если города республики будут оставаться без электричества в результате ударов ВС РФ. По его словам, оружие, имеющееся в распоряжении Украины, достает до Белгородской и Курской областей.

Ранее Зеленский заявил о «дальнобойных санкциях против России».