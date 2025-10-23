На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пуск межконтинентальной ракеты «Ярс» был осуществлен с космодрома Плесецк

В ходе тренировки ядерных сил РФ с космодрома Плесецк запустили ракету «Ярс»
Министерство обороны РФ/РИА Новости

В рамках тренировки стратегических ядерных сил России с космодрома Плесецк была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс». Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Тренировка стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих прошла под руководством президента Российской Федерации Владимира Путина. В ходе тренировки были выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования. Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» по полигону Кура был осуществлен с космодрома Плесецк. Из акватории Баренцева моря с атомной подводной лодки «Брянск» осуществлен пуск баллистической ракеты морского базирования «Синева». К тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, которые выполнили пуски крылатых ракет. Управление пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной.

10 октября Путин в ходе пресс-конференции в Таджикистане заявил, что в ближайшее время появится возможность объявить о новом оружии. Лидер РФ заявил, что в данный момент оно проходит испытания.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил о подготовке НАТО к войне с Россией.

