Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что европейские страны — члены НАТО ведут активную подготовку к войне с РФ. По его словам, Европа «никак не может адаптироваться к меняющимся международным реалиям» и не хочет, чтобы на континенте установился прочий мир. В связи с этим «макроны», «мерцы» и «калласы» могут предложить только русофобию и ускоренное наращивание военного потенциала с прицелом на масштабный конфликт.

Война НАТО с Россией

Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что европейские страны — члены НАТО ведут подготовку к войне с Россией.

«Мы, безусловно, видим приготовления европейских союзников по НАТО к войне с нашей страной. Поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами предназначенные для этого натовские Союзные силы реагирования.

Запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского ВПК. На регулярную основу переведены отработка мобилизационных мероприятий и зомбирование населения пропагандой о неизбежной агрессии со стороны Москвы», — сказал Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

По его словам, Европа, после Второй мировой войны привыкшая жить под американской оккупацией, никак не может адаптироваться к меняющимся международным реалиям. Так называемая «партия войны» не хочет установления прочного и справедливого мира на европейском континенте.

«Единственное средство, которое готовы предложить европейским нациям вскормленные структурами Александра Сороса «макроны» и «мерцы», не говоря уже о всяких «каллас», — это русофобия и ускоренное наращивание европейского военного потенциала с прицелом на масштабный вооруженный конфликт с Россией», — подчеркнул Нарышкин.

Швеция начнет создавать запасы еды на случай войны с Россией Шведские власти намерены сформировать запасы продовольствия на случай войны с Россией впервые со... 15 октября 15:46

При этом, как добавил глава СВР, европейские страны — члены НАТО не знают, где набрать необходимое для войны с Россией «количество мобилизационного контингента, обладающего необходимыми физическими и морально-психологическими кондициями» . Кроме того, европейские власти сталкиваются с тем, что среди граждан распространяется социальная апатия и недовольство правящей элитой.

«В Брюсселе, Париже и Берлине также нет уверенности в том, что в случае развязывания войны с Россией Вашингтон будет выполнять свои обязательства в рамках пятой статьи Вашингтонского договора. А без этого, как признают в Европейской внешнеполитической службе, расчеты добиться стратегического превосходства над нашей страной являются — цитирую --«иллюзорными», — отметил Сергей Нарышкин.

Запад утратил выдержку и ответственность

Также директор Службы внешней разведки заявил, что мир сегодня переживает самый хрупкий для безопасности момент после Второй мировой войны — период качественной трансформации глобального порядка.

«Новый миропорядок еще только формируется. По некоторым натовским оценкам, период так называемой геополитиче­ской неопределенности продлится вплоть до примерно 2035 года, но за право определять контуры и правила этого будущего миропорядка уже сейчас идет ожесточенная борьба между крупнейшими глобальными и региональными центрами силы. Задача эта, безусловно, трудная, поскольку требует от всех без исключения игроков хладнокровия, ответственности и умения идти на компромиссы. Эти качества, к счастью, сохранились на Востоке, но почти утрачены на Западе», — уточнил он.

Слуцкий считает, что провокаторы войны НАТО с РФ толкают мир к катастрофе Те, кто подталкивает НАТО и Россию к войне, не понимают, что тем самым они толкают мир к катастрофе... 14 октября 12:48

По словам Нарышкина, западные страны, в частности США и Великобритания, «не хотят мириться с тем, что эпоха их безраздельного доминирования на мировой арене закончилась». Лондон и другие ведущие европейские столицы задействуют против России все доступные рычаги: «от комплексных мер экономического принуждения до организации террористических операций и военных ударов по нашей территории силами украинских прокси» .

Новая зона конфликта

Кроме этого, по словам Нарышкина, новой конфликтной зоной становится борьба за получение стратегического преимущества в освоении цифровых технологий, прежде всего искусственного интеллекта (ИИ). По некоторым оценкам, производительность ИИ удваивается каждые полгода. Крупнейшие IT-корпорациях прогнозируют, что уже в ближайшие три года искусственный интеллект сможет самостоятельно совершать научные открытия, что повлечет революционные изменения в военной сфере, энергетике и международных финансах.

«Не исключается, что в будущем эти технологии окажутся способны повлиять на стратегический баланс сил и, к сожалению, на сложившийся порядок ядерного сдерживания», — заявил Нарышкин.

Он также добавил, что масштаб, с которым западные разведструктуры используют новейшие технологии для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, виден уже сейчас.

«Выработка общих методов и средств противодействия «дипфейкам», блокирования спутниковых сигналов противника, пресечения цифровых каналов финансирования противоправных протестов становится ключевым вопросом в плане предотвращения «цветных революций», — отметил глава СВР.