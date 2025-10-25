На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спецпредставитель Путина не намерен обсуждать с Уиткоффом смягчение санкций США

Дмитриев не намерен обсуждать на встрече с Уиткоффом смягчение санкций США
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что не собирается обсуждать тему смягчения антироссийских санкций США на грядущей встрече со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу CNN.

«Я считаю, что диалог очень важен, разрешать конфликты можно только путем диалога. Важно понимать российскую позицию и ее обеспокоенность вопросами безопасности», — сказал спецпредставитель российского лидера.

По его словам, санкции не являются «столь существенным» вопросом.

«Настоящий вопрос заключается в том, как продолжать диалог, как достичь мирного урегулирования кризиса, искать реалистичные решения, а не продвигать нереалистичные», — добавил глава РФПИ.

24 октября Дмитриев прибыл в США после введения Вашингтоном новых антироссийских санкций. Он встретится с представителями администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в частности с Уиткоффом.

По информации телеканала CNN, глава РФПИ отправился в Вашингтон «для продолжения обсуждения отношений между США и Россией».

22 октября минфин США сообщил о введении новых антироссийских санкций против нефтедобывающих компаний «Роснефть» и «Лукойл». В ведомстве отметили, что эти организации включили в санкционный список за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики РФ.

Ранее Дмитриев оценил ущерб США от санкций против России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами