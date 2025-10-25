Спецпредставитель Путина не намерен обсуждать с Уиткоффом смягчение санкций США

Дмитриев не намерен обсуждать на встрече с Уиткоффом смягчение санкций США

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что не собирается обсуждать тему смягчения антироссийских санкций США на грядущей встрече со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу CNN.

«Я считаю, что диалог очень важен, разрешать конфликты можно только путем диалога. Важно понимать российскую позицию и ее обеспокоенность вопросами безопасности», — сказал спецпредставитель российского лидера.

По его словам, санкции не являются «столь существенным» вопросом.

«Настоящий вопрос заключается в том, как продолжать диалог, как достичь мирного урегулирования кризиса, искать реалистичные решения, а не продвигать нереалистичные», — добавил глава РФПИ.

24 октября Дмитриев прибыл в США после введения Вашингтоном новых антироссийских санкций. Он встретится с представителями администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в частности с Уиткоффом.

По информации телеканала CNN, глава РФПИ отправился в Вашингтон «для продолжения обсуждения отношений между США и Россией».

22 октября минфин США сообщил о введении новых антироссийских санкций против нефтедобывающих компаний «Роснефть» и «Лукойл». В ведомстве отметили, что эти организации включили в санкционный список за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики РФ.

Ранее Дмитриев оценил ущерб США от санкций против России.