США ввели новые санкции против российских нефтяных компаний

Новые антироссийские санкции Соединенных Штатов затронут нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл». Об этом сообщается на сайте министерства финансов США.

В заявлении ведомства говорится, что «Роснефть» и «Лукойл» включены в санкционный список на основании указа 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики России.

Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесла в санкционный список дочерние компании «Роснефти» и «Лукойла».

В апреле президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на год действия пакета санкций против России, введенного президентом Джо Байденом. Речь идет об указе 14024. Документ был принят 15 апреля 2021 года. Изначально рестрикции вводились против российских частных и юридических лиц, которых обвинили в причастности к кибератакам, вмешательстве в выборы в США, обходе санкций.

Ранее глава минфина США анонсировал усиление санкций против России.