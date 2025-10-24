Дмитриев прилетел в США с официальным визитом

CNN: спецпредставитель президента РФ Дмитриев находится с визитом в США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев находится с визитом в США. Об этом сообщает телеканал CNN.

В публикации говорится, что Дмитриев планирует встретиться с представителями администрации президента США Дональда Трампа «для продолжения обсуждения отношений между США и Россией».

Поездка политика произошла на фоне растущего разочарования США российской политикой в отношении Украины и после того, как глава Белого дома заявил, что «отменил» запланированный саммит с президентом России Владимиром Путиным.

До этого Трамп сообщил об отмене встречуис Путиным в Будапеште. Кроме того, США объявили о введении новых антироссийских санкций, которые стали первыми во второй период президентства Трампа.

На слова об отмене встречи Путин ответил, что речь идет скорее о переносе встречи лидеров.

