Глава РФПИ оценил ущерб США от санкций против России

Дмитриев: санкции против РФ приведут к росту цен на автозаправках в США
Andrew Kelly/Reuters

Санкции против РФ приведут к росту цен на автозаправках в США. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

«Санкции, недружественные меры — они абсолютно никак не повлияют на экономику России, они просто приведут к росту цен на автозаправках в США. Потому что, соответственно, цены на нефтяных рынках уже выросли и будут расти дальше», — сказал он.

23 октября президент США Дональд Трамп объявил, что сейчас не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, но хочет это сделать в будущем. Глава Белого дома сказал, что всегда чувствовал, что Путин «хотел забрать всю Украину, а не ее часть». Трамп также ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Теи временем Financial Times пишет, что США могут навредить сами себе, введя санкции против нефтяных компаний из России. По мнению аналитиков, если после действий Вашингтона цены на нефть вырастут слишком сильно, то проиграют американские потребители и союзники Соединенных Штатов, а Россия наоборот выиграет.

Ранее были названы главные последствия санкций США против российских нефтяных компаний.

