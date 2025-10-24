На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дмитриев указал на вектор позиции Украины по конфликту с Россией

Дмитриев: Украина движется к более реалистичной позиции по конфликту с Россией
Алексей Никольский/РИА Новости

Специальный представитель президента РФ по вопросам инвестиционно-экономического взаимодействия с зарубежными государствами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Украина движется к более реалистичной позиции по урегулированию вооруженного конфликта с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

В интервью журналистке Ларе Логан Дмитриев подчеркнул, что считает важным завершение украинского конфликта , однако, по его мнению, нужно иметь реалистичные ожидания о том, каким может быть реальное решение — нужно учесть, что приемлемо для России и что приемлемо для Украины.

«Я думаю, Украина тоже движется в сторону более реалистичной позиции», — сказал спецпредставитель президента России.

24 октября Дмитриев прибыл в США, где у него запланированы встречи с представителями администрации президента Дональда Трампа.

23 октября глава Украины Владимир Зеленский заявил, что мирный план на Украине должен начаться с прекращения огня, после чего должны последовать переговоры.

При этом немногим ранее Зеленский призвал склонить Россию к мирным переговорам с помощью американских дальнобойных ракет Tomahawk. По его словам, над этим вопросом нужно «максимально работать» дипломатам и политическим лидерам. Зеленский утверждает, что якобы из-за угроз Tomahawk Россия проявила готовность к дипломатии, однако позже начала пытаться «отложить диалог».

Ранее политолог объяснил, почему Трамп требует от Зеленского пойти на условия РФ.

