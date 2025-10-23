Зеленский рассказал о первом шаге на пути к миру на Украине

Мирный план на Украине должен начаться с прекращения огня, после чего должны последовать переговоры. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает Reuters.

До этого Зеленский призвал склонить Россию к мирным переговорам с помощью американских дальнобойных ракет Tomahawk. По его словам, над этим вопросом нужно «максимально работать» дипломатам и политическим лидерам. Зеленский утверждает, что якобы из-за угроз Tomahawk Россия проявила готовность к дипломатии, однако позже начала пытаться «отложить диалог».

На этом фоне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что немедленная остановка конфликта на Украине без устранения его первопричин противоречит договоренностям, достигнутым на Аляске президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

По словам Лаврова, к этому призывают «европейские покровители и хозяева» Зеленского, однако такой подход означает полную противоположность тому, к чему пришли Трамп и Путин во время переговоров в Анкоридже, когда договорились сконцентрироваться на первопричинах конфликта.

