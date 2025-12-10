Трамп заявил, что блестяще сдал три теста на когнитивные способности

Президент США Дональд Трамп рассказал о блестящих результатах пройденных им тестов на когнитивные особенности. Соответствующее сообщение он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

По словам политика, после долгих и «очень скучных» медицинских обследований он прошел тестирование трижды.

«Я блестяще сдал все три теста перед большим количеством врачей и экспертов, большинство из которых я не знаю», — написал он

Глава Белого дома отметил, что немногие смогли блестяще сдать этот экзамен — большинство участников демонстрируют крайне плохие результаты, поэтому президенты отказываются от его прохождения.

Таким образом Трамп ответил газете New York Times, в материалах которой в последнее время отмечали изменения в графике президента, а также случаи, когда он закрывал глаза на длительные промежутки времени в ходе встреч. Как считает американский лидер, подобные фальсификации являются подстрекательством и, возможно, государственной изменой со стороны журналистов издания.

2 декабря Белый дом опубликовал заключение лечащего врача американского лидера Шона Барбареллы, согласно которому результаты медицинского обследования 79-летнего президента свидетельствуют о том, что его здоровье находится в норме.

Ранее Трамп назвал газету The New York Times врагом народа из-за статьи о снижении его работоспособности.