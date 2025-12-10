На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что блестяще сдал три теста на когнитивные способности

Трамп рассказал о блестящих результатах трех тестов на когнитивные способности
true
true
true
close
Anna Rose Layden/Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал о блестящих результатах пройденных им тестов на когнитивные особенности. Соответствующее сообщение он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

По словам политика, после долгих и «очень скучных» медицинских обследований он прошел тестирование трижды.

«Я блестяще сдал все три теста перед большим количеством врачей и экспертов, большинство из которых я не знаю», — написал он

Глава Белого дома отметил, что немногие смогли блестяще сдать этот экзамен — большинство участников демонстрируют крайне плохие результаты, поэтому президенты отказываются от его прохождения.

Таким образом Трамп ответил газете New York Times, в материалах которой в последнее время отмечали изменения в графике президента, а также случаи, когда он закрывал глаза на длительные промежутки времени в ходе встреч. Как считает американский лидер, подобные фальсификации являются подстрекательством и, возможно, государственной изменой со стороны журналистов издания.

2 декабря Белый дом опубликовал заключение лечащего врача американского лидера Шона Барбареллы, согласно которому результаты медицинского обследования 79-летнего президента свидетельствуют о том, что его здоровье находится в норме.

Ранее Трамп назвал газету The New York Times врагом народа из-за статьи о снижении его работоспособности.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами