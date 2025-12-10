На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам пообещали снижение ключевой ставки

Экономист Балынин: ЦБ снизит ключевую ставку до 15,5% на заседании 19 декабря
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Вероятность сохранения ключевой ставки на уровне 16,5% 19 декабря крайне низкая — не более 3%. Скорее всего, ЦБ снизит ключевую ставку до 15,5%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В 3% оценивается и шанс снижения ключевой ставки ниже 15%. Базовым сценарием становится уменьшение ключевой ставки на 1 п.п. — до 15,5%. Вероятность такого решения — 55%. Еще 39% — вероятность сценария более глубокого снижения ставки, на 1,5 п.п. Ставки по банковским вкладам и кредитам будут подстраиваться под значение ключевой ставки: по вкладам быстрее, по кредитам медленнее. В декабре и начале января традиционно действуют сезонные предложения банков, на которые снижение ключевой ставки не повлияет, но они исчезнут после новогодних праздников», — отметил Балынин.

По его словам, даже после ухода акционных предложений у россиян сохранится возможность открыть вклад по ставкам, превышающим инфляцию более чем в два раза. В январе 2025 года депозиты на 3–9 месяцев будут доступны примерно под 15% годовых, уверен экономист. Он добавил, что для новых клиентов или покупателей дополнительных продуктов условия могут быть более выгодными.

24 октября ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 п.п, до 16,5% годовых. В этом году Банк России четыре раза снижал ключевую ставку.

Ранее аналитик дал прогноз по ключевой ставке на 2026 год.

