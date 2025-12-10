Два популярных китайских кроссовера уйдут с российского рынка

Китайские кроссоверы BAIC X35 и X7 уйдут из России, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу бренда.

«Машины распродаем. И на этом все. X7 - это прошлое поколение X75. А что касается X35 - в Китае пока нет новой генерации этой модели», - отметили «Российской газете» в пресс-службе бренда.

В моторную гамму BAIC X35 входят 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 116 л.с. (в сочетании с 5-ступенчатой механикой) и турбомотор 1.5 с вариатором. Привод только передний.

Базовый список оснащения BAIC X35 включает светодиодную оптику, кондиционер, ABS, электромеханический «ручник», мультимедиа-систему с 8-дюймовым экраном, четыре динамика, две подушки безопасности, камеру заднего вида, задние датчики парковки, электропривод боковых зеркал и 16-дюймовые легкосплавные диски. Автомобили будут доступны в четырех комплектациях.

BAIC X7 оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 180 л.с. (270 Нм) в сочетании с роботизированной трансмиссией. Привод только передний. Длина автомобиля составляет 4710 мм при колесной базе 2800 мм.

В BAIC X7 предусмотрены регулировка рулевого колеса по вылету и наклону, передние сиденья с электрорегулировками, двухзонный климат-контроль, светодиодная оптика, цифровая приборная панель и 12-дюймовый экран мультимедиа. Также модель получила задние датчики парковки и систему камер кругового обзора, панорамную крышу с электроприводом, подогрев руля и боковых зеркал, набор систем активной безопасности и прочие опции. Объем багажника составляет 470 л.

