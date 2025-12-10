В Улан-Удэ загорелся торговый центр

В Улан-Удэ произошел пожар в торговом центре «Баянгол» на улице Терешковой. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

По информации ведомства, возгорание было зафиксировано на втором этаже здания.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений ранг пожара классифицировали как 1 БИС это ранг (номер) вызова, который означает, что первоначальных сил и средств для тушения пожара недостаточно, и требуется удвоить (дополнительно вызвать) количество пожарных расчетов. Из здания самостоятельно эвакуировались около 50 человек, пятеро получили медицинскую помощь.

К тушению пожара было привлечено 39 сотрудников МЧС и 14 единиц пожарно-спасательной техники. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.

До этого в Нововоронеже Воронежской области спасатели потушили пожар в торговом центре на улице Победы, охвативший помещение площадью 200 квадратных метров. В результате возгорания из здания эвакуировали 15 человек, пострадавших нет. Огонь был полностью потушен к 10:29 мск.

Ранее в Москве эвакуировали экономический корпус МГУ.