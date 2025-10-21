На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский потребовал вернуть Россию к дипломатии с помощью Tomahawk

Зеленский захотел склонить Россию к дипломатии с помощью ракет Tomahawk
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал склонить Россию к мирным переговорам с помощью американских дальнобойных ракет Tomahawk. Публикация появилась в его Telegram-канале.

По его словам, над этим вопросом нужно «максимально работать» дипломатам и политическим лидерам. Зеленский утверждает, что якобы из-за угроз Tomahawk Россия проявила готовность к дипломатии, однако позже начала пытаться «отложить диалог».

«Лишь достаточная дальнобойность нашей обороны возвращает Путина к реальности. Надо закончить эту войну, и только давление приведет к миру», — написал глава государства.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что Дональд Трамп заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в ходе встречи в Белом доме, что Украине не стоит ожидать передачи ракет Tomahawk в ближайшее время. Отмечается, что, по словам Трампа, его главным приоритетом является прекращение конфликта. В рамках встречи глава государства дал понять Зеленскому, что он «не привязан к какому-либо конкретному территориальному результату».

Ранее Зеленский заявил, что Россия «проиграла Европу» США.

