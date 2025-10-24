На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава РФПИ Дмитриев приехал в США по приглашению американской стороны

Глава РФПИ Дмитриев сообщил, что его визит в США был запланирован давно
Александр Вильф/РИА Новости

Специальный представитель президента РФ по вопросам инвестиционно-экономического взаимодействия с зарубежными государствами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил о своем визите в Соединенные Штаты Америки. Он подчеркнул, что поездка состоялась по инициативе американской стороны и была запланирована задолго до текущих событий, пишет ТАСС.

«Нахожусь в Соединенных Штатах по приглашению американской стороны. Эта поездка была давно запланирована и не отменена американской стороной, несмотря на ряд тех недружественных действий, которые американская сторона недавно предприняла», — сказал Дмитриев журналистам.

24 октября Дмитриев заявил, что ограничительные меры, введенные США против РФ, станут причиной повышения цен на топливо для американских потребителей. Он объяснил это тем, что мировые цены на нефть уже демонстрируют тенденцию к увеличению и, вероятно, продолжат расти.

Ранее были названы три цели визита Дмитриева в США.

