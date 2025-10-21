Политолог объяснил, почему Трамп требует от Зеленского пойти на условия РФ

Политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт в интервью Tsargrad.tv прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что во время переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп все время «подталкивал» его к тому, чтобы согласиться на условия России.

«Трамп пытается продавить хотя бы какое-то решение. Но, поскольку переговорные позиции сторон непримиримы, то сделать ему это крайне трудно. А то, что он подтверждает или не подтверждает о ходе закрытых переговоров, не стоит воспринимать буквально», — сказал эксперт.

Он добавил, что не верит в окончание конфликта на Украине до конца года.

20 октября газета Financial Times сообщила, что Трамп на встрече с Зеленским в Белом доме потребовал от него принять условия России по завершению конфликта. По ее данным, разговор шел на повышенных тонах и не раз переходил в перепалку: глава Белого дома, пишет FT, настаивал на передаче Москве всего Донбасса. Источники издания также сообщили, что во время разговора американский лидер категорически отказался одобрить продажу Киеву крылатых ракет Tomahawk.

