«Руки России» в зоне проведения СВО стали «длиннее» из-за возможностей ЗРК «Бук-М3» обнаруживать воздушные угрозы на дальнем расстоянии. Об этом в беседе с газетой «Красная Звезда» заявил офицер ВС РФ, капитан Сергей Капралов.

По его словам, «Бук-М3», находящийся сегодня на боевом дежурстве, был получен всего год назад. В сравнении с прошлыми системами, у него увеличилась дальность обнаружения и уничтожения объектов противника, указал военный.

«Наша рука стала длиннее», — констатировал Капралов.

Он подчеркнул, что ЗРК успешно работает по американским бомбам JDAM, баллистическим ракетам ATACMS и снарядам, выпущенным из РСЗО HIMARS.

В сентябре ефрейтор Данил Солькин спас зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М3» от атаки американского тактического барражирующего боеприпаса Switchblade 600. В МО РФ рассказали, что ефрейтор Солькин заметил американский дрон Switchblade 600, когда двигался к огневой позиции. «Быстро и хладнокровно» он укрыл пуско-заряжающую установку ракетного комплекса «Бук-М3».

Ранее Трамп указал на преимущество России в конфликте с Украиной.