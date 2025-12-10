На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На видео попало, как автомобили с петербуржцами разбились в серьезном ДТП

В Петербурге на видео попало, как прицеп влетел в автомобиль с человеком
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге водитель прицепа спровоцировал массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Момент ДТП на Московском шоссе — по словам очевидцев, неадекватное вождение началось еще в промзоне Шушар: контейнеровоз что-то не поделил с лексусом. Финал — несколько разбитых авто. Водитель фуры пытался уехать, но техника подвела, позже он скрылся с места ДТП», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как машины разбиваются в массовом ДТП, при этом их детали разлетаются по проезжей части. Далее на видео с последствиями аварии заметно, что в результате ДТП несколько автомобилей получили серьезные повреждения.

До этого в центре Москвы произошло массовое ДТП. На кадрах с места ДТП видно, что в результате произошедшего белый автомобиль получил сильные повреждения: у транспорта смят кузов, разбиты стекла, капот, а детали разлетелись по проезжей части. На записи также заметно, что на дороге стоит микроавтобус, у которого разит бампер.

Ранее петербуржец переехал автомобилем человека во дворе дома.

