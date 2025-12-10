На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач скорой помощи приставал к пациентке

В США фельдшер приставал к пациентке в машине скорой
true
true
true
close
Shutterstock

Во Флориде парамедик предстанет перед судом по обвинению в развратных действиях в отношении женщины, находившейся без сознания в машине скорой помощи. Об этом сообщает People.

Джеймс Мелади был арестован в сентябре 2024 года после того, как в ходе полицейского расследования была обнаружена видеозапись, на которой он совершал развратные действия в отношении беспомощной пациентки. Женщина пострадала при пожаре и находилась без сознания, медик приставал к ней в салоне скорой помощи.

Фельдшера арестовали, в ходе расследования выяснилось, что он также грабил пациентов. Американец крал у них кредитные карты и совершал покупки. От его действий пострадали как минимум три человека.

До этого врач-стажер надругался над пациенткой во время УЗИ. Во время процедуры он касался ее гениталий и раздвигал ноги. Присяжные единогласно признали подсудимого виновным. Теперь мужчине грозит длительный тюремный срок.

Ранее хирург силой заставил подругу принять препарат для прерывания беременности.

