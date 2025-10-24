США ввели санкции в отношении президента Колумбии

США решили ввести санкции в отношении президента Колумбии Густаво Петро, которого президент страны Дональд Трамп ранее обвинил в причастности к наркобизнесу. Это следует из сообщения американского минфина.

«Густаво Петро, 19 апреля 1960, Колумбия», - говорится в обновленном списке офиса по контролю за иностранными активами минфина.

19 октября сообщалось, что Трамп потребовал от президента Колумбии немедленно остановить производство наркотиков в стране, иначе Вашингтон сделает это «некрасиво».

23 октября Петро заявил, что граждане Колумбии, занимающиеся наркоторговлей, живут в Соединенных Штатах, где используют связи с Трампом для своей работы.

Глава Белого дома в свою очередь раскритиковал Петро, назвав его преступником и бандитом.

Ранее президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета республики.