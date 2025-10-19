Трамп пригрозил президенту Колумбии из-за производства наркотиков в стране

Президент США Дональд Трамп потребовал от президента Колумбии Густаво Петро немедленно остановить производство наркотиков в стране, иначе Вашингтон сделает это «некрасиво».

«Петро, низкорейтинговый и крайне непопулярный лидер, с нахальным языком в адрес Америки должен немедленно закрыть эти... (места производства наркотиков — «Газета.Ru».), иначе Соединенные Штаты закроют их за него, и это будет сделано некрасиво», — написал политик в социальной сети Truth Social.

18 октября американский лидер сообщил, что военнослужащие страны уничтожили «большую подводную лодку» с наркотиками, которая направлялась в сторону США. По его словам, на борту находились четыре человека. Двум членам экипажа удалось выжить, их планируют отправить в Эквадор и Колумбию для суда.

После этого президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета республики.

Ранее СМИ рассказали, на какой опыт опирается Трамп в борьбе с наркотрафиком.