Трамп раскритиковал президента Колумбии

Президент США Дональд Трамп раскритиковал колумбийского лидера Густаво Петро, назвав его преступником и бандитом. Такое заявление он сделал во время общения с журналистами в Белом доме.

Американский лидер также назвал Колумбию «наркопритоном».

«Они производят кокаин в таких количествах, которых мы никогда раньше не видели, и продают его, им это больше не сойдет с рук», — заявил Трамп.

По его словам, Вашингтон намерен жестко реагировать на подобные действия.

Кроме того, Трамп высказал и недовольство властями Венесуэлы, обвинив Каракас в поставках наркотиков и отправке нелегальных мигрантов на территорию США.

До этого действующий лауреат Нобелевской премии Мария Корина Мачадо сказала, что в 2026 году премию мира должен получить президент США Дональд Трамп. По ее словам, всего за девять месяцев правления американский лидер разрешил и предотвратил много конфликтов. Она добавила, что особенно важно обратить внимание на урегулирование на Ближнем Востоке.

Ранее подполковник армии США заявил об «иррациональном» поведении Трампа.