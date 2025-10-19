На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета республики

Президент Колумбии Петро потребовал от США ответа после атаки на рыбацкое судно
true
true
true
close
Chepa Beltran/Global Look Press

Президент Колумбии Густаво Петро потребовал от США ответа после того, как американские военнослужащие нанесли удар по лодке у побережья республики. Глава государства опубликовал пост с соответствующим содержанием в своем аккаунте на платформе X.

Он подчеркнул, что США нарушили суверенитет Колумбии в ее территориальных водах.

«Рыбак не занимался наркотиками. Колумбийский катер лег в дрейф, и у него отказал двигатель», — отметил Петро.

18 октября американский лидер Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social написал, что военнослужащие страны уничтожили «большую подводную лодку» с наркотиками, которая направлялась в сторону США. По словам хозяина Белого дома, на борту находились четыре человека. Двум членам экипажа удалось выжить, их планируют отправить в Эквадор и Колумбию для суда.

Американская администрация в настоящее время рассматривает президента Венесуэлы Николаса Мадуро как фактического босса двух крупных организованных преступных группировок — «Трен-де-Арагуа» и «Картеля Солнц» — ответственных за контрабанду наркотиков и насилие в США. Эксперты считают, что Вашингтон готов к началу операции по захвату ряда объектов на территории республики в рамках борьбы с наркокартелями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Колумбии назвал США и Европу «очагами международной наркоторговли».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами