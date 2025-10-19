Президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета республики

Президент Колумбии Петро потребовал от США ответа после атаки на рыбацкое судно

Президент Колумбии Густаво Петро потребовал от США ответа после того, как американские военнослужащие нанесли удар по лодке у побережья республики. Глава государства опубликовал пост с соответствующим содержанием в своем аккаунте на платформе X.

Он подчеркнул, что США нарушили суверенитет Колумбии в ее территориальных водах.

«Рыбак не занимался наркотиками. Колумбийский катер лег в дрейф, и у него отказал двигатель», — отметил Петро.

18 октября американский лидер Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social написал, что военнослужащие страны уничтожили «большую подводную лодку» с наркотиками, которая направлялась в сторону США. По словам хозяина Белого дома, на борту находились четыре человека. Двум членам экипажа удалось выжить, их планируют отправить в Эквадор и Колумбию для суда.

Американская администрация в настоящее время рассматривает президента Венесуэлы Николаса Мадуро как фактического босса двух крупных организованных преступных группировок — «Трен-де-Арагуа» и «Картеля Солнц» — ответственных за контрабанду наркотиков и насилие в США. Эксперты считают, что Вашингтон готов к началу операции по захвату ряда объектов на территории республики в рамках борьбы с наркокартелями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Колумбии назвал США и Европу «очагами международной наркоторговли».