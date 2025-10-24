На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Колумбии рассказал о связях наркоторговцев с Трампом

Президент Петро: занимающиеся наркоторговлей колумбийцы живут в США
Global Look Press

Граждане Колумбии, которые занимаются наркоторговлей, живут в США, где используют связи с американским президентом Дональдом Трампом для своей работы. Об этом заявил президент республики Густаво Петро в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Noticias Caracol.

«Колумбийские ультраправые живут в Майами, торгуют наркотиками, занимаются лоббистской деятельностью и преследуют определенную цель. Она заключается в использовании Трампа, дружбы с ним», — сказал глава республики.

Петро добавил, что также колумбийские наркоторговцы живут в Дубае, Риме, Мадриде и других городах.

20 октября политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что скандал Трампа с властями Колумбии из-за наркотрафика может завершиться выгодным для Вашингтона торговым соглашением. По его словам, президенту США после «множества прекращенных войн» необходима победа в Западном полушарии.

Ранее Трамп пригрозил президенту Колумбии из-за производства наркотиков в стране.

