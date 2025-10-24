Дубинский: подписание мира на Украине возможно только после отставки Зеленского

Подписание мирного договора по урегулированию на Украине возможно только после отставки украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский.

«Давайте говорить прямо - никакой мирный договор по Украине невозможен без отстранения Зеленского от власти», — подчеркнул он.

23 октября Зеленский заявил, что мирный план на Украине должен начаться с прекращения огня, после чего должны последовать переговоры.

При этом немногим ранее Зеленский призвал склонить Россию к мирным переговорам с помощью американских дальнобойных ракет Tomahawk. По его словам, над этим вопросом нужно «максимально работать» дипломатам и политическим лидерам. Зеленский утверждает, что якобы из-за угроз Tomahawk Россия проявила готовность к дипломатии, однако позже начала пытаться «отложить диалог».

На этом фоне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что немедленная остановка конфликта на Украине без устранения его первопричин противоречит договоренностям, достигнутым на Аляске президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

В 2019 году телеведущий Александр Дубинский стал депутатом от «Слуги народа». Уже в 2021 году он попал в санкционные списки США, что связали с утечкой телефонного разговора президента США Байдена с Петром Порошенко. С ноября 2023 года депутат находится в СИЗО, откуда активно ведет Telegram-канал. Ему грозит срок от 12 до 15 лет за государственную измену.

