Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что немедленная остановка конфликта на Украине без устранения его первопричин противоречит договоренностям, достигнутым на Аляске президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Те, кто сейчас стал убеждать наших американских коллег, чтобы они изменили свою позицию и не стали добиваться долгосрочного, устойчивого урегулирования, а просто остановиться, а потом пусть история рассудит», — сказал дипломат в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Эфиопии Гидеоном Тимотеосом.

По словам Лаврова, к этому призывают «европейские покровители и хозяева» президента Украины Владимира Зеленского, однако такой подход означает полную противоположность тому, к чему пришли Трамп и Путин во время переговоров а Анкоридже, когда договорились сконцентрироваться на первопричинах конфликта.

Главы России и США провели первую за последние семь лет полноформатную встречу в августе текущего года. Саммит состоялся на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, крупнейшем городе штата Аляска. Переговоры завершились заявлениями глав государств о «существенном прогрессе», но без подписания каких-либо соглашений.

