В офисе Зеленского утверждают, что никто в мире «не желает победы России»

Глава ОП Ермак: никто в мире не желает победы России
Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что никто в мире якобы «не желает победы России» в конфликте на Украине. Своим мнением он поделился в интервью изданию «РБК-Украина».

По его мнению, Москва «для многих изображает из себя друга», но другие страны якобы «знают цену этой дружбе».

«И я уверен, что никто не желает России победы. Потому что все знают, что такое Россия с неограниченной властью», — сказал Ермак, не уточнив, что имеет в виду.

До этого президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что невозможность нанесения стратегического поражения России осознают даже «самые упрямые тугодумы». По словам политика, попытки загнать Россию в международную изоляцию потерпели абсолютный крах.

Владимир Путин также заявлял, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС РФ. Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения. Также президент заявил, что Россия должна достичь всех целей СВО.

Ранее в Британии рассказали, как Путин «переиграл» Зеленского.

