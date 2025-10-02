Путин высказался о невозможности нанести стратегическое поражение России

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на то, что невозможность нанесения стратегического поражения России осознают даже «самые упрямые тугодумы». Об этом он заявил ходе пленарного заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА Новости.

По словам политика, попытки загнать Россию в международную изоляцию потерпели абсолютный крах.

«Некоторые все равно пытаются нанести Москве стратегическое поражение, но даже до самых упрямых тугодумов дойдет, что это невозможно», — заявил он.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, европейские лидеры уже осознали, что введенные ими рестрикции являются «обоюдоострым оружием». Кроме того, представитель Кремля отметил, что российская экономика в условиях санкций не только адаптировалась к ним, но также научилась извлекать из них пользу.

30 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в 19-й пакет санкций Евросоюза в отношении России войдут меры против сжиженного природного газа (СПГ). В содержание нового пакета санкций также вошли меры против платежной системы «Мир» и ограничения, затрагивающие энергетический сектор России.

Ранее фон дер Ляйен сообщила о новом подходе ЕС к антироссийским санкциям.