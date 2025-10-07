Путин рассказал о стратегической инициативе в зоне СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ), несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения, заявил в ходе совещания с руководством Минобороны РФ и Генштаба президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции (СВО) полностью остается за Вооруженными силами РФ.

Также Путин заявил, что Россия должна достичь всех целей специальной военной операции на Украине.

Спецоперация на Украине идет уже не первый год, но разговоры о причинах ее проведения продолжаются до сих пор. Переговорные процессы, участниками которых выступали не только отдельные страны, но и военно-политические альянсы, зашли в тупик, что привело к началу активной фазы полномасштабного конфликта.

Какие события предшествовали спецоперации и чем руководствовался президент России Владимир Путин, объявляя о ее проведении, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что удары по российским мирным объектам не помогут Украине.