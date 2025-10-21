На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии рассказали, как Путин «переиграл» Зеленского

Аналитик Кларк: Путин переиграл Зеленского в ситуации с ракетами Tomahawk
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин «переиграл» своего украинского коллегу Владимира Зеленского в вопросе поставок Киеву американских ракет Tomahawk. Об этом заявил британский аналитик и военный эксперт Майкл Кларк в эфире телеканала Sky News.

Он напомнил, что Зеленский отправлялся в Вашингтон в надежде обсудить возможность поставок дальнобойных ракет. По словам Кларка, «Путин переиграл Зеленского» телефонным разговором с президентом США.

«Поэтому он организовал телефонный разговор с Трампом и полностью повел его по другому пути. Я имею в виду, что он [Путин] контролирует его [Трампа] каждый раз, когда они встречаются», — сказал Кларк.

Он отметил, что Трамп отложил поставки дальнобойных ракет Украине до встречи с российским коллегой, а дата предстоящего саммита неизвестна.

«У Путина было как минимум 22 или 23, а может быть, и 25 контактов с Трампом, будь то лично, онлайн или по телефону, и ни в одном случае, насколько я могу судить, Трамп не уговорил Путина сделать что-то, чего тот не собирался делать. В каждом случае Трамп придерживается путинской линии во всем. Он, по сути, делает то, что Путин ему велит после этих звонков», — сказал эксперт.

16 октября российский и американский лидеры провели телефонный разговор, после завершения которого Трамп анонсировал возможность своей встречи с Путиным в Будапеште. Хозяин Белого дома выразил уверенность, что положительное разрешение конфликта на Ближнем Востоке окажет благоприятное влияние на ход переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Ранее Зеленский потребовал вернуть Россию к дипломатии с помощью Tomahawk.

